"єРобота": бизнес получит гранты на 450 миллионов на закладку садов и развитие перерабатывающих компаний

В рамках проекта "еРабота" уже более 1000 предпринимателей подали заявки на получение грантов на развитие предприятий перерабатывающей отрасли и закладку садов и тепличных хозяйств, 77 из них в ближайшее время получат средства от государства.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"На сегодняшний день мы имеем 54 успешных заявки на гранты от предпринимателей, которые планируют развивать перерабатывающие компании, и 23 - на закладку садов. Общая сумма средств, которые они получат от государства - 454 млн грн.

И уже этой осенью аграрии смогут заложить более трехсот гектаров новых садов и усилить мощность нашей перерабатывающей отрасли", - сказала Бережная.

Отмечается, что наибольшее количество садов получатели грантов планируют заложить в Киевской области – 6 садов, в Закарпатской и Львовской областях – по 3. 10 предпринимателей, которые в ближайшее время получат средства, намерены выращивать голубику и чернику, 8 – разобьют яблоневые сады. 8 новых садов будут иметь площадь 20-25 га.

"Что касается перерабатывающих предприятий, то получатели грантов планируют развивать деятельность в сферах производства пищевых продуктов, мебели, химических веществ и химической продукции, готовых металлических изделий, обработки древесины и изготовления изделий из древесины и пробки, текстильного производства", - говорят в Минэкономики.

Там напомнили, что гранты на развитие перерабатывающей отрасли предоставляются на приобретение основных средств производства (станки, технологическое оборудование) и покрытие затрат на их доставку и ввод в эксплуатацию.

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Первые 1000 заявителей получат грант в размере до 70% стоимости проекта, остальные 30% финансируют за свой счет. Максимальная сумма гранта – 8 млн грн.

Гранты на закладку сада или тепличного хозяйства предоставляются на строительство модульной теплицы, приобретение средств производства (садочный материал, семена, технологическое оборудование), покрытие расходов на их доставку и ввод в эксплуатацию или для высадки и обустройства нового сада, ягодника, виноградника.

Для участников, которые создадут первую тысячу гектаров садов, государство компенсирует 70% стоимости проекта, для последующих – 50%, остальные победители финансируют за счет своих собственных или кредитных средств. Максимальная сумма гранта – 7 млн ​​грн.

Проект "єРобота" включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности, программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки IТ-стартапов и старта в IТ-сфере.

Прием заявок на все направления программы "еРабота" продолжается. Подача заявки осуществляется через портал Дія.

Экономическая правда