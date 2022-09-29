Илон Маск впервые возглавил рейтинг 400 самых богатых бизнесменов США от Forbes

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Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск впервые возглавил рейтинг 400 самых богатых бизнесменов США по версии журнала Forbes с состоянием в 251 миллиард долларов.

Об этом идет речь в публикации Forbes.

За год Маск разбогател на 32% или 60,5 млрд дол.

"Это был безумный год для Маска, который в ноябре стал первым человеком с состоянием в 300 миллиардов долларов, прежде чем акции Tesla упали на фоне более широкой распродажи рынка и опасений инвесторов после того, как бизнесмен согласился купить Twitter за 44 миллиарда долларов", – говорится в рейтинге.

Следующими после Маска в рейтинге идут основатель Amazon Джефф Безос и один из основателей Microsoft Билл Гейтс.

Безос сейчас владеет состоянием в 151 млрд долл., что на 50 млрд меньше, чем в прошлом году Состояния Безоса сократились на четверть из-за падения цены акций Amazon более чем на 20%.

Третье место в рейтинге принадлежит Биллу Гейтсу, состояние которого оценивается в 106 млрд дол.

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В топ-5 также вошли соучредитель Oracle Ларри Эллисон с состоянием в 101 млрд долл. и известный предприниматель и инвестор Уоррен Баффет с 97 млрд долл.

Напоминаем:

Бывшая девушка миллиардера Илона Маска, с которой он встречался в студенческие годы, продала на аукционе его фото и другие вещи на более чем 165 тыс. долларов.

Илон Маск считает неизбежным будущую рецессию экономики США, однако добавляет, что некоторые макроэкономические проблемы решатся самостоятельно.