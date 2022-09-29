В РФ вместо магазинов Lego будет работать "Мир кубиков"

Эксклюзивный партнер датского производителя конструкторов Lego в РФ – Inventive Retail Group – после выхода Lego решила открыть новую сеть с новым названием – "Мир кубиков".

Об этом пишет РБК со ссылкой на президента группы Тихона Смыкова.

Отмечается, что первые магазины сменят вывески и откроются под новым брендом 29 сентября - речь идет о двух точках в Москве, в ТРЦ "Атриум" и "Авиапарк", и одну в Петербурге, в ТРЦ "Галерея".

"Новая сеть будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 городах. Другие площадки обновятся до конца октября", - говорится в сообщении.

"В этом году Inventive Retail Group не планирует открывать новые магазины, но в будущем вернется к этому и развитию формата", – добавляет издание.

Инвестиции в обновление сети не раскрываются, но, по словам президента группы, на создание проекта с нуля понадобилось бы "несравненно больше", чем будет потрачено на переоборудование магазинов.

При этом в магазинах "Мир кубиков" будет представлена ​​продукция Lego (ее компания ввозит по "параллельному импорту" и закупает у других поставщиков), а также конструкторы и аксессуары к ним других производителей.

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Напомним:

Датский производитель конструкторов Lego прекращает коммерческую деятельность в России и разрывает отношения с компанией, управляющей его российскими магазинами.

В начале июня из-за отсутствия поставок закрылись несколько фирменных магазинов Lego в России.

11 июля Минпромторг добавил Lego в перечень для параллельного импорта товаров. По словам экспертов, "серые" наборы Lego теоретически можно будет продавать в тех же торговых точках, но название магазинов придётся изменить.

Экономическая правда