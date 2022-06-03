В РФ приостановила работу часть магазинов Lego

Часть магазинов Lego в РФ приостановила работу из-за отсутствия поставок Lego в Россию.

Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя службы по связям с общественностью Inventive Retail Group (развивает сертифицированную сеть LEGO) Людмилу Семушину.

По ее словам, это произошло в связи с отсутствием снабжения Lego в Россию.

Напомним:

В марте датский производитель игрушек и конструкторов Lego приостановил поставки продукции в 81 магазин в России из-за санкций, введенных из-за войны войны РФ против Украины.

Экономическая правда