Lego решил полностью уйти из России
Датский производитель конструкторов Lego прекращает коммерческую деятельность в России и разрывает отношения с компанией, управляющей его российскими магазинами.
Об этом сообщает издание Inc.
Информацию подтвердил гендиректор подразделения Lego в России.
В России работал 81 магазин Lego под управлением компании Inventive Retail Group, которая также руководила фирменными магазинами Apple, Samsung и Nike – бренды тоже прекратили или ограничили свою деятельность в России.
После начала большой войны в Украине компания Lego приостановила ввоз продукции в Россию "из-за санкций и непредсказуемых условий, в которых приходится работать".
В начале июня из-за отсутствия поставок закрылись несколько фирменных магазинов Lego в России.
11 июля Минпромторг добавил Lego в перечень для параллельного импорта товаров. По словам экспертов, "серые" наборы Lego теоретически можно будет продавать в тех же торговых точках, но название магазинов придётся изменить.