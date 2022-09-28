Банк Англии "напечатает" фунты для поддержки правительства

Банк Англии заявил, что "напечатает" фунты стерлингов путем покупки облигаций Министерства финансов Британии, чтобы остановить кризис на рынке государственных облигаций.

Об этом сообщил Банк Англии в своем заявлении, пишет Financial Times.

Таким образом, британский центробанк приостановит свою программу по продаже облигаций и обязуется покупать "длинные" облигации правительства с 28 сентября. Там добавили, что эти действия будут "строго ограничены во времени".

"Покупки будут осуществляться в любом масштабе, необходимом для достижения результата", - добавили в Банке, заявив, что Казначейство возьмет на себя любые убытки.

Центробанк Британии пошел на такой шаг после того, как его Комитет по финансовой политике выразил свою обеспокоенность из-за негативной реакции рынка на заявление Минфина на прошлой неделе относительно новой экономической стратегии. Такая реакция угрожает финансовой стабильности Великобритании, считают в Комитете.

Комитет по финансовой политике заявил, что "приветствует планы Банка по временным и целевым закупкам на рынке облигаций по соображениям финансовой стабильности в срочном порядке".

По состоянию на 13:37 в Лондоне доходность 30-летних облигаций снизилась на 63 базисных пункта до 4,35%. Доходность десятилетних облигаций снизилась на 43 базисных пункта до 4,07%, а фунт подешевел на 0,5% до 1,0675 доллара.

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Напоминаем:

Международный валютный фонд открыто раскритиковал новую экономическую стратегию Великобритании во вторник после очередного падения на рынках облигаций, которое заставило Банк Англии пообещать "значительный" ответ для стабилизации экономики.

Фунт упал на 3,6% в пятницу, когда новый министр финансов Квази Квартенг заявил об историческом снижении налогов за счет крупнейшего увеличения заимствований с 1972 года. В понедельник валюта ослабла на 4,9% до исторического самого низкого уровня в 1,0327 доллара, после чего несколько стабилизировалась.

Банк Англии в попытке успокоить инвесторов после падения фунта до рекордно низкого уровня сигнализировал, что "без колебаний" повысит процентные ставки для сдерживания инфляции на заседании в ноябре.





