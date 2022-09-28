У МВФ розкритикували нову економічну стратегію Британії

Міжнародний валютний фонд відкрито розкритикував нову економічну стратегію Великої Британії у вівторок після чергового падіння на ринках облігацій, яке змусило Банк Англії пообіцяти "значну" відповідь для стабілізації економіки.

Про це пише Reuters.

Агентство пише про посилення тиску на нового міністра фінансів Британії Квасі Квартенга, щоб він переоцінив свою політику, яка спричинила потрясіння на фінансових ринках, оскільки провідні економісти, інвестори та керівники заявили, що низька довіра інвесторів відновиться, лише якщо план буде скасовано.

План Квартенга розроблений, щоб підтримати домогосподарства та підприємства з рахунками за електроенергію, одночасно подвоївши довгострокові темпи економічного зростання.

Це вимагає додаткових 72 мільярдів фунтів стерлінгів у вигляді державного боргу тільки в цьому фінансовому році, що шокує інвесторів, посилюючи витрати на такі запозичення ще більше.

МВФ заявив, що пропозиції, через які в понеділок курс фунта стерлінгів досяг історичного мінімуму в 1,0327 долара, ймовірно, посилять нерівність, і він поставив під сумнів доцільність такої політики.

"Враховуючи високий інфляційний тиск у багатьох країнах, включаючи Велику Британію, ми не рекомендуємо великі та нецільові фіскальні пакети на даному етапі, оскільки важливо, щоб фіскальна політика не діяла протилежно монетарній політиці", - сказав речник МВФ.

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"Ми уважно стежимо за останніми економічними подіями у Великій Британії та співпрацюємо з владою", - сказав речник.

МВФ має символічне значення в британській політиці: його порятунок Британії в 1976 році після кризи платіжного балансу довгий час вважався найнижчим моментом сучасної британської економічної історії.

У Фонді заявили, що бюджет, який Квартенг повинен оприлюднити 23 листопада, надасть "уряду Великої Британії якнайшвидшу можливість розглянути шляхи надання більш цілеспрямованої підтримки та переглянути податкові заходи, особливо ті, які приносять користь особам з високими доходами".

Раніше того ж дня головний економіст Банку Англії Г’ю Пілл заявив, що центральний банк, ймовірно, забезпечить "значне" підвищення ставок на наступному засіданні в листопаді, додавши, що потрясіння на фінансовому ринку матиме великий вплив на економіку та буде враховане в його наступні прогнози.

Британські державні облігації розпродавали шаленими темпами після того, як фіскальні плани викликали кризу довіри до того, як Трасс управляє економікою.

Американський економіст Ларрі Саммерс, колишній міністр фінансів США, сказав, що стрімке зростання процентних ставок за довгостроковими британськими боргами є ознакою втрати довіри.

Згідно з опитуванням YouGov для газети Times, за два роки до загальних виборів опозиційна Лейбористська партія має перевагу над консерваторами на 17 пунктів, цього рівня не було більше двох десятиліть.

Економічна правда