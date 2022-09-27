Дело Приватбанка: суд Киева возобновил эксвладельцу Боголюбову срок предоставления доказательств

Хозяйственный суд Киева без вызова сторон возобновил эксвладельцу ПриватБанка Геннадию Боголюбову срок для предоставления доказательств по делу о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения (bail-in).

Об этом сообщила пресс-служба банка.

В финучреждении отметили, что срок предоставления таких доказательств истек 2 года назад.

"Процесуальный закон требует от Истца предоставить все имеющиеся у него доказательства вместе с исковым заявлением, а в случае невозможности - указать причины и привести доказательства осуществления всех зависимых от лица действий для получения указанного доказательства", - пояснили в банке.

В свою очередь, Боголюбов в качестве оснований для возобновления процессуального срока сослался на введение в Украине в феврале 2022 года военного положения и на карантин.

Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства ПриватБанка с просьбой оставить иск без рассмотрения, по мнению банка, из-за манипуляции системой автораспределения.

Банк подчеркнул, что указанный иск противоречит закону "О системе гарантирования вкладов физлиц", которым запрещается требовать акции от инвестора, которым является государство.

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Напоминаем:

Верховный Суд отказал Приватбанку в удовлетворении требований по кассации и лишил банк права собственности на гостиницу "Мир" в Киеве в пользу связанных с эксвладельцем банка Боголюбовым компаний.

Хозяйственный суд города Киева в очередной раз перенес рассмотрение дела по иску Геннадия Боголюбова к ПриватБанку, в котором эксакционер и партнер Игоря Коломойского пытается вернуть себе акции банка, истребовав их от государства.