Суд знову переніс розгляд справи за позовом Боголюбова до ПриватБанку

Господарський суд міста Києва вчергове переніс розгляд справи за позовом Геннадія Боголюбова до ПриватБанку, у якій ексакціонер та партнер Ігоря Коломойського намагається повернути собі акції банку, витребувавши їх від держави.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що 15 серпня суд переніс розгляд справи на 5 вересня через зловживання позивачем своїми процесуальними правами.

"Судове засідання було відкладено знову ж таки через дії пана Боголюбова, який, порушуючи закон, намагається наразі подати докази поза межами всіляких процесуальних строків.

В цілому бачимо, що наразі пан Боголюбов не зацікавлений в розгляді даної справи та сприяє її затягуванню", - заявив юридичний представник ПриватБанку Віктор Тарасенков за результатами засідання.

У банку наголошують, що " зухвалі спроби" Геннадія Боголюбова оскаржити дійсність договору купівлі-продажу акцій суперечать приписам ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", який чітко забороняє витребування акцій від інвестора, яким виступила держава. Крім того, додають в банку, на момент подачі позову вже минув строк позовної давності.

За інформацією ПриватБанку, при подачі позову Боголюбов вдався до веєрної подачі, коли подається відразу декілька позовних заяв з метою обрання необхідного судді.

ВІДЕО ДНЯ

"ПриватБанк сподівається, що при подальшому розгляді справи Господарський суд міста Києва не дозволить позивачу зловживати своїми процесуальними правами та в кінцевому підсумку все ж таки прийме справедливе та законне рішення", - йдеться в позиції держбанку.

Економічна правда