Суд знову переніс розгляд справи за позовом Боголюбова до ПриватБанку
Господарський суд міста Києва вчергове переніс розгляд справи за позовом Геннадія Боголюбова до ПриватБанку, у якій ексакціонер та партнер Ігоря Коломойського намагається повернути собі акції банку, витребувавши їх від держави.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Зазначається, що 15 серпня суд переніс розгляд справи на 5 вересня через зловживання позивачем своїми процесуальними правами.
"Судове засідання було відкладено знову ж таки через дії пана Боголюбова, який, порушуючи закон, намагається наразі подати докази поза межами всіляких процесуальних строків.
В цілому бачимо, що наразі пан Боголюбов не зацікавлений в розгляді даної справи та сприяє її затягуванню", - заявив юридичний представник ПриватБанку Віктор Тарасенков за результатами засідання.
У банку наголошують, що " зухвалі спроби" Геннадія Боголюбова оскаржити дійсність договору купівлі-продажу акцій суперечать приписам ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", який чітко забороняє витребування акцій від інвестора, яким виступила держава. Крім того, додають в банку, на момент подачі позову вже минув строк позовної давності.
За інформацією ПриватБанку, при подачі позову Боголюбов вдався до веєрної подачі, коли подається відразу декілька позовних заяв з метою обрання необхідного судді.
"ПриватБанк сподівається, що при подальшому розгляді справи Господарський суд міста Києва не дозволить позивачу зловживати своїми процесуальними правами та в кінцевому підсумку все ж таки прийме справедливе та законне рішення", - йдеться в позиції держбанку.
Економічна правда