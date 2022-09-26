SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 52 спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

"Вывод на орбиту 52 спутников Starlink подтвержден", – говорится в сообщении.

Falcon 9 launches 52 Starlink satellites to orbit pic.twitter.com/A4eGu4lmz0 September 25, 2022

Запуск был осуществлен в субботу в 19:32 по времени Восточного побережья США (2:32 в воскресенье по киевскому времени) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Он стал 62-м выводом на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink.

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В общей сложности SpaceX запустила уже более 3,3 тыс. интернет-спутников Starlink. Часть вышла из строя или сошла с орбиты. Более трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Напоминаем:

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что активирует спутниковый интернет-сервис фирмы Starlink в ответ на твит госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты приняли меры "для продвижения свободы Интернета и свободного потока информации" для иранцев.

SpaceX Илона Маска почти вдвое снизила стоимость месячной абонплаты за пользование услугой спутникового интернета Starlink для украинцев.