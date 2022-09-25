Лейбористы Великобритании выступают против снижения налогов для богатых

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Лидер Лейбористской партии Великобритании Кер Стармер, в воскресенье пообещал не допустить отмены самой высокой ставки налога на прибыль, заявив, что снижение налогов для богатых не приведет к экономическому росту.

Об этом сообщает Reuters.

Стармер заявил, что восстановит максимальную ставку налога на прибыль до 45% после того, как правительство отменит эту ее.

Лейбористы потерпели сокрушительное поражение на последних всеобщих выборах в 2019 году, и Стармер находится под давлением, чтобы утвердить себя как премьер-министра с четкой политикой, чтобы бросить вызов консерваторам.

Избрание Лиз Трасс новым лидером Консервативной партии в начале этого месяца привело к расширению идеологической пропасти между основными партиями Британии.

"Я не верю в эту теорию, согласно которой только те, кто находится на самом верху, очень богатые, создают и двигают нашу экономику. Это трудящиеся по всей стране", — сказал Кэр Стармер.

Министр финансов Кваси Квартенг на прошлой неделе объявил историческое снижение налогов, отменил ограничения на бонусы банкиров и объявил об огромном увеличении заимствований в фискальном заявлении.

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Стармер сказал, что шаг Квартенга по снижению самой высокой ставки налога был "чрезвычайно расходящимся" и несправедливым, поскольку это привело к снижению налога на 55 000 фунтов стерлингов для тех, кто зарабатывает 1 миллион фунтов.

Однако Стармер сказал, что правительство лейбористов не отменит решения правительства снизить базовую ставку налога на прибыль до 19% с 20%, заявив, что снижение налога пойдет на пользу работающим.

Напомним:

Великобритания стремится заключить долгосрочные поставки сжиженного природного газа от американских производителей, поскольку высокие цены на энергоносители в Европе угрожают экономике даже этой зимой.

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявит во время поездки на этой неделе в США, что Лондон намерен выделить в 2023 году на поддержку Украины не менее 2,6 миллиарда долларов.