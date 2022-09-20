Британія планує виділити Україні ще 2,6 мільярда доларів військової допомоги – FT

Прем'єр Великої Британії Ліз Трасс заявить під час поїздки цього тижня до США, що Лондон має намір виділити у 2023 році на підтримку України щонайменше 2,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє Financial Times.

"Під час своєї першої закордонної поїздки як прем'єр-міністр Ліз Трасс скаже світовим лідерам, що Велика Британія наступного року витратить на Україну ту саму суму 2,3 млрд фунтів (2,6 млрд дол), що вона виділяла в 2022 році, або направить ще більше коштів", - пише видання.

У середу Ліз Трасс виступить на Генасамблеї ООН. Також прем'єр запланувала переговори з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Видання пише, що Трасс використає свій виступ в ООН, щоб закликати Захід посилити підтримку Києва після нещодавніх успіхів України на полі бою проти Росії.

На Даунінг-стріт раніше заявляли, що Сполучене Королівство стало другим за величиною військовим донором для України, виділивши 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році.

Зокрема, Лондон передав Києву сотні ракет, п'ять систем ППО, 120 бронемашин, десятки тисяч артилерійських снарядів. А також з 2015 року британці проводили навчання 27 тисяч українських військовослужбовців.

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