Британія веде переговори щодо купівлі скрапленого газу в США – Bloomberg

Велика Британія прагне укласти довгострокові поставки скрапленого природного газу від американських виробників, оскільки високі ціни на енергоносії в Європі загрожують економіці навіть цієї зими.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, які побажали залишитись анонімними, оскільки переговори є приватними, урядова цільова група з енергопостачання шукає пропозиції від експортерів СПГ щодо поставок вітчизняним покупцям за угодами, які триватимуть до 20 років.

Цільову групу очолює Мадлен Мактернан, колишній банкір зі злиттів і поглинань, яка очолювала британську групу, яка закупила щеплення від Covid на початку пандемії.

Речник Департаменту бізнесу, енергетики та промислової стратегії відмовився від коментарів. Переговори все ще знаходяться на початковій стадії, і неясно, хто буде платити за будь-які вантажі газу.

Запити Великобританії з’явилися в той момент, коли інші європейські країни також намагаються запастися газом напередодні найхолодніших місяців і диверсифікувати свої джерела палива в довгостроковій перспективі.

Але на відміну від таких країн, як Німеччина, Велика Британія не залежить від російського газу, а натомість використовує власний видобуток, норвезькі поставки, що надходять через підводні трубопроводи, і вантажі СПГ.

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Але конкуренція за паливо все ще залишає Британію залежною від загальноєвропейської кризи поставок.

Запити уряду на СПГ надійшли через шість місяців після візиту Квасі Квартенга до Вашингтона, де він провів перші зустрічі з американськими розробниками потужностей для експорту СПГ. Квартенг у той час був бізнес-секретарем, а потім був призначений канцлером казначейства за нинішнього прем’єр-міністра Ліз Трасс.

"Очевидно, що уряд Трасс займається цією проблемою на найвищих урядових рівнях, щоб зафіксувати довгострокові поставки за доступними цінами, як і німці. Іншим європейським країнам краще активізуватися досить швидко. Те, що залишилося в Сполучених Штатах, майже розпродано", – сказав президент промислової лобістської групи США LNG Allies Фред Хатчісон.

Британський приватний сектор активізував закупівлі СПГ після вторгнення Росії в Україну. У червні британська комунальна компанія Centrica Plc підписала угоду про купівлю додаткового газу в норвезької Equinor ASA, а минулого місяця досягла угоди про отримання СПГ у американської компанії Delfin Midstream Inc.

Нагадуємо:

Катар і Німеччина продовжують обговорювати постачання природного газу, оскільки Європа намагається зменшити свою енергетичну залежність від Росії.