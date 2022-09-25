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Жителям деоккупированных территорий Харьковщины и Херсонщины будут доставлять курятину от "Наша Ряба"

Воскресенье, 25 сентября 2022, 16:50 - Игорь Пилипив

Минреинтеграции договорилось с производителем курятины "Наша Ряба" о поставках нескольких тонн мяса на освобожденные территории Харьковщины и Херсонщины. 

Об этом сообщает пресс-служба Минренинтеграции в Telegram.

"Первые поставки состоятся уже на следующей неделе. В частности: на Харьковский жилмассив Салтовка, который пострадал от вражеских обстрелов больше всего. Здесь гражданская инфраструктура и жилье почти полностью разрушены, не работают продовольственные магазины и заведения общественного питания", — отмечается в сообщении.  

Кроме того, гуманитарная помощь поедет на Херсонщину: в Высокопольскую, Нововоронцовскую и Великоалександровскую громады.

Добавляется, что при наличии связи для уточнения деталей жители названых общин или районов, а также - те, что живут на других деоккупированных территориях, могут обращаться на Горячие линии:

Горячую линию для населения деоккупированных территорий Харьковщины: 0 800 332 656;

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Горячую линию Херсонской ОГА:  0 800 33 09 51;

Горячую линию по кризисным вопросам Минреинтеграции: 1548 или же в любой мессенджер по номеру телефона: 096 058 84 10.

Напомним:

Правительство приняло соответствующие законодательные изменения, позволяющие пенсионерам на деоккупированных территориях (ДОТ), которым начисляли пенсию на карточку, получать выплаты наличными. 

Государственные Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют предоставление банковских услуг в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.

война правительство мясо
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