Ощадбанк і ПриватБанк відновлюють роботу на деокупованій Харківщині

Державні Ощадбанк і ПриватБанк відновлюють надання банківських послуг у звільнених населених пунктах Харківської області.

Про це повідомляє Мінреінтеграції України.

Так, 20 вересня Ощадбанк почне організовувати поїздки автобусами мешканців Куп'янська до філій банку у Чугуєві та Харкові.

"Автобуси відправляться до м. Чугуїв (вул. Старонікольська, 33) та м. Харків (вул. Біблика, 20/8). В Ощадбанку запевнили, що готові до прийому людей: працюватиме необхідна кількість персоналу та буде достатньо готівки", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у Балаклії перше відділення відкриється 19-20 вересня. Воно обслуговуватиме місто та прилеглі села. Повідомляється, що у Шевченковому перша філія відкриється наприкінці вересня.

"Відновлюється робота банкоматів. Перші транзакції пройшли у смт Золочів та м. Дергачі. Ще кілька банкоматів мають відновитися цього місяця: смт Червоний Донець, смт Андріївка та м. Балаклія.

У м. Дергачі Ощадбанк запускає послугу "Готівка на касі". Нею можна буде скористатися в торгово-сервісних підприємствах. Загалом 4 термінали", - додали в міністерстві.

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Також повідомляється, що перше відділення ПриватБанку на звільнених територіях Харківської області відкриється 25 вересня у Дергачах.

На інфографіці, опублікованій міністерством, йдеться, що відділення у Балаклії, Шевченковому, Золочеві, Вовчанську та Великому Бурлуку відкриються протягом жовтня.

Зазначається також, що у Дергачах та Золочові вже працюють чотири банкомати ПриватБанку. При цьому триває робота над запуском ще 17 банкоматів на деокупованих територіях.

У Дергачах та Золочеві також працюють три термінали з сервісом "Готівка на касі".

Економічна правда