Мешканці деокупованих територій, яким нараховувалась пенсія на картку, зможуть отримати гроші на руки

Уряд ухвалив відповідні законодавчі зміни, що дозволяють пенсіонерам на деокупованих територіях (ДОТ), яким нараховували пенсію на картку, отримувати виплати готівкою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для отримання виплат на руки необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Раніше це можна було зробити лише за особистої присутності у відділенні Пенсійного фонду України.

Гроші доставлятиме Укрпошта.

Наразі на деокупованих територіях України триває відновлення всіх систем життєзабезпечення. Втім, поки що не всюди є електропостачання й зв’язок, не скрізь розпочали роботу банки та банкомати.

"Щоб мешканці ДОТ – пенсіонери – змогли нарешті отримати нараховані державою кошти, і була введена згадана законодавча новація", – йдеться в повідомленні.

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