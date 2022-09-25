Египет продает государственные компании, чтобы поддержать экономику, пострадавшую из-за вторжения России в Украину

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Египет планирует привлечь 6 миллиардов долларов к середине следующего года, продав доли в государственных предприятиях, пытаясь поддержать экономику, которая пострадала из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство планирования страны хочет привлечь больше прямых иностранных инвестиций, а также ведет переговоры о новом займе с Международным валютным фондом для того, что преодолеть последствия стремительного роста счетов за импорт продовольствия и топлива.

Египет обещает расширить реформы, которые позволят уменьшить роль государства в экономике в соответствии с рекомендациями МВФ.

Фонд богатства Абу-Даби ADQ и подразделение Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии уже влили в Египет около 3 миллиардов долларов, приобретя государственные пакеты акций известных компаний по сделкам, которые были заключены при поддержке Египетского суверенного фонда.

Также Египет создал фонд перед IPO, целью которого является реструктуризация некоторых государственных активов и подготовка их к продаже долей.

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Цель состоит в том, чтобы передать активы стоимостью 3 миллиарда долларов этому фонду в течение трех-шести недель, среди которых электростанция, построенная совместно с Siemens AG.

Напомним:

Информация Reuters о расторжении Египтом контракта с Украиной на поставку 240 тыс. тонн пшеницы не соответствует действительности, контракт будет перезаключен из-за отсутствия в нем положений о действиях сторон в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Немецкая компания Siemens Mobility подписала контракт с правительством Египта на строительство 2000-километровой сети высокоскоростных железных дорог.