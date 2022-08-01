Єгипет не відмовлявся від купівлі 240 тисяч тонн української пшениці, контракт переукладуть

Інформація Reuters про розірвання Єгиптом контракту з Україною на постачання 240 тис тонн пшениці не відповідає дійсності, контракт буде переукладено через відсутність у ньому положень про дії сторін у разі настання форсмажорних обставин.

Про це в ефірі Hromadske заявив віцепрезидент Торгово-промислової палати (ТПП) України Михайло Непран, пише "Інтерфакс-Україна".

Непран послався на посла України в Єгипті Миколу Нагорного та інформацію, отриману від зернотрейдерів.

"Справді, контракт було підписано. Так, українська сторона у зв'язку з блокадою портів не могла виконати його своєчасно.

Вийшло так, що в угоді у них не було передбачено пункту про існування форсмажору. Якби такий пункт був, то вони б прийшли у ТПП, ми видали б їм сертифікат, і це стало б підставою для них без штрафних санкцій продовжити термін виконання контракту", - сказав він.

За його словами, Україна та Єгипет у результаті ухвалили рішення закрити цей контракт із нездійсненними умовами, і укласти нову угоду, за якою і буде здійснено закупівлю пшениці.

"Більше того, як повідомив мені наш посол у Єгипті Микола Нагорний, єгипетська сторона офіційно запевнилаа його в тому, що вона в жодному разі не відмовляється від співпраці з Україною, що вони розуміють ситуацію з блокуванням портів, і Єгипет надалі готовий працювати з Україною і закуповувати зерно", - підкреслив представник ТПП.

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Контракт на постачання 240 тис тонн пшениці було підписано наприкінці 2021 року, а постачання мали відбутися у березні-квітні цього року. За цей час вартість зернових суттєво змінилася, що також буде відображено у новому контракті.

"Наші зернотрейдери мені сказали, що вони навіть радіють такій ситуації, бо коли укладалася угода у грудні минулого року, то ціна була десь $250 за тонну.

Наразі ціна зросла майже вдвічі. Тобто, з економічної точки зору їм навіть вигідніше стало, адже новий контракт підписуватиметься вже за іншою ціною, тобто всі кричали, що "зрада", а виявилася перемога", - підсумував Непран.

Нагадаємо:

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що Єгипет скасував контракти на 240 тисяч тонн української пшениці, які були заброньовані державним покупцем зерна на поставку в лютому та березні, але так і не були відвантажені через вторгнення Росії в Україну.

Економічна правда