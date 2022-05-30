В Єгипті Siemens побудує мережу високошвидкісної залізниці

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Німецька компанія Siemens Mobility підписала контракт із урядом Єгипту на будівництво 2000-кілометрової мережі високошвидкісних залізниць.

Про це пише DW.

Siemens оголосила, що поставить до цієї країни 41 високошвидкісний поїзд, 94 регіональні поїзди та 41 вантажний локомотив.

Контрактом також передбачено будівництво восьми залізничних станцій та їхнє технічне обслуговування протягом 15 років.

"Завдяки нашим новітнім технологіям, розробленим для рухомого складу, сигналізації та технічного обслуговування, Єгипет отримає шосту за величиною і найсучаснішу мережу високошвидкісних залізниць у світі", – заявив генеральний директор конгломерату Siemens AG Роланд Буш.

Частка дочірньої компанії Siemens у проєкті становить 8,1 млрд євро, що включає початковий контракт на 2,7 млрд євро для першої лінії, підписаний у 2021 році.

Сучасна мережа високошвидкісних залізниць завдовжки близько 2000 кілометрів з'єднає 60 міст країни. Поїзди будуть здатні рухатися цією лінією зі швидкістю до 230 кілометрів на годину.

За даними Siemens Mobility, користування новою залізничною мережею буде доступним приблизно для 90 відсотків населення Єгипту. Як заявила компанія, нова залізнична мережа буде повністю електрифікована, завдяки чому викиди CO2 в атмосферу скоротяться на 70 відсотків, порівняно з існуючим автобусним або автомобільним транспортом.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, який був присутній на церемонії підписання, назвав нову залізничну мережу "цінним доповненням до транспортної системи Єгипту" та "початком нової ери для залізничної системи Єгипту, Африки та Близького Сходу".