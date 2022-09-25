Еще семь судов вышло из портов Большой Одессы

В рамках "зерновой инициативы" сегодня, 25 сентября, вышло еще 7 судов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

"От причалов Одесского порта отошли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. Из порта "Черноморск" балкеры - HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. Из порта "Южный" - ATA 2, ASPASIA LUCK", — говорится в сообщении.

На борту отправленных судов было 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. С момента выхода первого судна с украинским продовольствием учитывая сегодняшние суда, экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 218 судов с агропродукцией которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.

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Напомним:

В субботу, 24 сентября, в рамках "зерновой инициативы" еще 8 судов отправится из портов Большой Одессы.

В пятницу, 23 сентября, из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" отправились 11 судов. На их борту 201 тыс. тонн продовольствия для стран Азии и Африки.