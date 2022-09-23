"Зернова ініціатива": відправлено ще 200 тисяч тонн агропродукції

У п'ятницю, 23 вересня, з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" відправились 11 суден. На їх борту 201 тис тонн продовольства для країн Азії та Африки.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Так, з Одеського порту вийшов балкер ZEKO Y, з порту Чорноморськ - MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE, а з порту "Південний" - FORTUNA, GEM STAR, MAVKA.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки", - звітують в міністерстві.

Нагадаємо:

Четверте зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно у четвер залишило Одеський порт та перевозить українську пшеницю до Афганістану.

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Економічна правда