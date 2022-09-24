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"Зернова ініціатива": ще вісім суден відправляться з агропродукцією

Субота, 24 вересня 2022, 11:25 - Ігор Пилипів

У суботу, 24 вересня, у рамках "зернової ініціативи" ще 8 суден відправиться з портів Великої Одеси. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"Сьогодні з портів Одеси та Чорноморська відправляться 8 суден, на борту яких  131,3 тис. тонн  агропродукції. Продовольство призначене для країн Африки, Азії та Європи", – йдеться в повідомленні. 

Наразі 6 суден вже вийшли з портів, об’єднавшись в караван, а ще два чекають на свою чергу.

Додається, що з початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7  млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

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Нагадаємо:

У п'ятницю, 23 вересня, з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" відправились 11 суден. На їх борту 201 тис тонн продовольства для країн Азії та Африки.

Четверте зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно у четвер залишило Одеський порт та перевозить українську пшеницю до Афганістану.

експорт зерно Одеса
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