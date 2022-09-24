"Зернова ініціатива": ще вісім суден відправляться з агропродукцією

У суботу, 24 вересня, у рамках "зернової ініціативи" ще 8 суден відправиться з портів Великої Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"Сьогодні з портів Одеси та Чорноморська відправляться 8 суден, на борту яких 131,3 тис. тонн агропродукції. Продовольство призначене для країн Африки, Азії та Європи", – йдеться в повідомленні.

Наразі 6 суден вже вийшли з портів, об’єднавшись в караван, а ще два чекають на свою чергу.

Додається, що з початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

У п'ятницю, 23 вересня, з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" відправились 11 суден. На їх борту 201 тис тонн продовольства для країн Азії та Африки.

Четверте зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно у четвер залишило Одеський порт та перевозить українську пшеницю до Афганістану.