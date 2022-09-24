Нынешний урожай зерновых в Украине может уменьшиться почти на 30 млн тонн по сравнению с прошлым годом
В 2022 году урожай зерновых в Украине может составить от 54,1 до 55,7 млн тонн по сравнению с рекордными 86 млн тонн из-за российского вторжения.
Об этом сообщил аналитик "АПК-Информ", передает Reuters.
Отмечается, что урожай в этом году может состоять из 19 млн тонн пшеницы, 30 млн тонн кукурузы и 5,5 млн тонн ячменя. По мнению эксперта, меньший урожай и логистические трудности могут сократить экспорт в 2022/23 июле-июне до 22,6-38,8 млн тонн.
В то же время производство подсолнечного масла в Украине может составить от 3,5 до 4,9 млн тонн в сезоне 2022/23 по сравнению с 5 млн тонн в 2021/22, сообщил в субботу аналитик АПК-Информ.
Прогнозируется, что экспорт подсолнечного масла может составить от 3,0 до 4,6 млн тонн в 2022/23 годах в зависимости от урожая семян подсолнечника и логистической ситуации.
Напомним:
По состоянию на середину сентября в Украине намолотили 26 миллионов тонн зерна, собранных на 6,7 миллиона гектаров.
Ранее сообщалось, что за 1,5 месяца работы "зернового коридора" через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции.