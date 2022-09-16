В Україні триває збирання зернових: скільки намолотили на середину вересня

Станом на середину вересня в Україні намолотили 26 мільйонів тонн зерна, зібраних на 6,7 мільйона гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У відомстві зазначили, що збирання зернових та зернобобових культур провели на 61% засіяних площ. Врожайність становила 38,4 ц/га.

Зокрема, вже намолотили:

пшениці – 19,2 млн тонн (обмолотили 4,7 млн га при врожайності 41,0 ц/га);

ячменю – 5,5 млн тонн (обмолотили 1,6 млн га при врожайності 34,7 ц/га);

гороху – 250,7 тис тонн (обмолотили 109,4 тис га при врожайності 22,9 ц/га);

кукурудзи на зерно – 63,7 тис. тонн (обмолотили 12,2 тис га при врожайності 52,3 ц/га);

гречки – 58,5 тис тонн (обмолотили 40,5 тис га при врожайності 14,4 ц/га);

проса – 58,6 тис тонн (обмолотили 25,9 тис га при врожайності 22,7 ц/га).

Крім цього, наразі триває збирання соняшника та сої. СОняшника зібрали на 10% засіяних площ – 478 га – та намолотили 925 тис тонн насіння.

Збір сої провели на 5% площ (71,5 тис га) та намолотили 172 тис тонн.

Збирання ріпаку завершили повністю. Цбого року вдалось намолотити 3,1 млн тонн насіння.

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Також другий тиждень триває копання цукрових буряків – вже накопано 334 тис. тонн солодких коренів на площі 6,2 тис. га, (3,5%).

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що за 1,5 місяці роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.





