"Зерновая инициатива": еще восемь судов отправятся с агропродукцией

В субботу, 24 сентября, в рамках "зерновой инициативы" еще 8 судов отправится из портов Большой Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

"Сегодня из портов Одессы и Черноморска отправятся 8 судов, на борту которых 131,3 тыс. тонн агропродукции. Продовольствие предназначено для стран Африки, Азии и Европы", — говорится в сообщении.

Сейчас 6 судов уже вышли из портов, объединившись в караван, а еще два ждут своей очереди.

Добавляется, что с начала работы зернового коридора 211 судов вывезли 4,7 млн тонн украинской агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним:

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В пятницу, 23 сентября, из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" отправились 11 судов. На их борту 201 тыс. тонн продовольствия для стран Азии и Африки.

Четвертое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно в четверг покинуло Одесский порт и перевозит украинскую пшеницу в Афганистан.