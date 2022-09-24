"Зерновая инициатива": еще восемь судов отправятся с агропродукцией
В субботу, 24 сентября, в рамках "зерновой инициативы" еще 8 судов отправится из портов Большой Одессы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.
"Сегодня из портов Одессы и Черноморска отправятся 8 судов, на борту которых 131,3 тыс. тонн агропродукции. Продовольствие предназначено для стран Африки, Азии и Европы", — говорится в сообщении.
Сейчас 6 судов уже вышли из портов, объединившись в караван, а еще два ждут своей очереди.
Добавляется, что с начала работы зернового коридора 211 судов вывезли 4,7 млн тонн украинской агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.
Напомним:
В пятницу, 23 сентября, из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" отправились 11 судов. На их борту 201 тыс. тонн продовольствия для стран Азии и Африки.
Четвертое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно в четверг покинуло Одесский порт и перевозит украинскую пшеницу в Афганистан.