"Зернова ініціатива": четверте зафрахтоване ООН судно прямує до Афганістану

Мінінфраструктури

Четверте зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно у четвер залишило Одеський порт та перевозить українську пшеницю до Афганістану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Балкер BC VANESSA, зафрахтований ВПП ООН залишило Одеський порт з 30 тис. тонн пшениці на борту.

Зазначається, що балкер прибуде до порту в Пакистані, де пшениця буде розвантажена і доставлена мешканцям Афганістану.

Населення цієї країни наразі потерпає від продовольчої кризи.

BC VANESSA — це одне з 7 суден, які сьогодні вивезли з портів Великої Одеси 107,5 тис тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Всього зі старту реалізації "зернової ініціативи" з українських портів вирушили 192 судна. Загалом до країн Азії, Європи та Африки вже експортували 4,38 млн тонн агропродукції.

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Нагадуємо:

У середу, 21 вересня, у рамках "зернової ініціативи" ще 8 суден вийшли з портів Великої Одеси.

У рамках "зернової ініціативи" у вівторок, 20 вересня, з українських портів вийшли ще 8 суден з агропродукцією, експорт продовольства перевищив понад 4 мільйон тонн.

Економічна правда