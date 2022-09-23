Новости 23 сентября: Запад заморозил до $500 миллиардов активов РФ, Путин хочет увеличить бюджет "на войну"

О санкциях. Министры Группы семи после встречи в Нью-Йорке выступили с общим заявлением, в котором осудили последние эскалационные шаги Российской Федерации в войне против Украины и пообещали дальнейшие точечные санкции и продолжение экономического и политического давления на РФ.

О ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал увеличить количество представителей агентства на Запорожской атомной электростанции.

О российском олигархе. Российская компания "НЛМК", контролируемая самым богатым российским бизнесменом Владимиром Лисином, с 2014 года и по меньшей мере до 2019 года поставляла сталь на государственные предприятия РФ, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия. Лисин, в отличие от десятков других богатейших российских олигархов, до сих пор не попал в санкционные списки США, ЕС, Британии и даже Украины.

Об активах. Страны Запада заморозили российские активы на сумму от 300 до 500 миллиардов долларов.

О бюджете РФ. Президент РФ Владимир Путин планирует увеличить расходы на военные нужды на 43% в следующем году, поскольку Россия адаптирует бюджет к нуждам затяжной войны в Украине.

Эксклюзивы ЭП

"Система работает так, чтобы население сжигало больше газа". Интервью с энергоаудитором о подготовке к зиме

Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин о том, какой будет зимой температура в 90% домов столицы, почему электрообогреватели не спасут от холода и как повысить температуру в домах.

ВИДЕО ДНЯ





