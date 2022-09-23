Захід заморозив до 500 мільярдів доларів російських активів – Шмигаль

Країни Заходу заморозили російські активи на суму від 300 до 500 мільярдів доларів.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час пресбрифінгу.

За його словами, наразі Україна лобіює прийняття нової міжнародної угоди для конфіскації цих активів.

"Ми також обговорюємо питання зміни національних законодавств партнерів для такої конфіскації на користь України. Агресор має заплатити свою ціну, а його кошти стати основним ресурсом для нашої масштабної відбудови", – додав очільник уряду.

Шмигаль наголосив, що довгострокове відновлення України буде коштувати сотні мільярдів і його не мають фінансувати ні українські платники податків, ні платники податків партнерів. Масштабна відбудова має відбуватися за російські кошти.

За словами премʼєра, під час зустрічей із лідерами країн-партнерів на полях ООН він отримав запевнення у беззаперечній підтримці України, попри останні провокаційні кроки росії.

Також Україна із союзниками працює над продовженням зернової угоди, демілітаризацією ЗАЕС, додатковим бюджетним фінансуванням, планом відновлення та новими санкціями проти росії.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Україна лобіює в Генеральній асамблеї ООН ухвалення резолюції, яка стане основою для створення міжнародного механізму компенсації, який може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму до 300 млрд дол.

Єврокомісія, Світовий Банк та Кабінет Міністрів у співпраці з партнерами оцінюють, що поточна вартість реконструкції та відновлення України становить 349 мільярдів доларів.

Україна хоче домогтися від Росії репарацій в 300 мільярдів доларів через збитки, завдані повномасштабним вторгненням.

Загальна сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок розпочатої Росією війни сягає 114,5 млрд доларів на 5 вересня.