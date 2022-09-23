Найбагатший олігарх РФ постачав сталь для розробки ядерної зброї Росії. Він досі не під санкціями – "Схеми"

колаж: Схеми

Російська компанія "НЛМК", яку контролює найбагатший російський бізнесмен Володимир Лісін, з 2014 року і щонайменше до 2019 року постачала сталь на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми".

Наголошується, що Лісін, на відміну від десятків інших найбагатших російських олігархів, досі не потрапив до санкційних списків США, ЄС та Британії. Не ввела санкцій щодо нього і Україна.

Так, журналісти проаналізували дані публічних закупівель РФ та виявили, що електротехнічна сталь корпорації Лісіна з 2014 року регулярно постачається на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.

Йдеться про "Російський федеральний ядерний центр - всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені академіка Забабахіна".

"Журналісти знайшли контракти на постачання електротехнічної сталі у 2017 році. Інститут Забабахіна розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси.

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Також "НЛМК" співпрацював із Федеральним держпідприємством "Виробниче об'єднання "Север". Є контракти на постачання сталі 2014, 2015, 2016, 2017 і 2019 років. Після 2019 року дані про закупівлі "ВО "Север" не оприлюднювали. Основною діяльністю "Севера" є виробництво компонентів ядерних боєприпасів", - йдеться у розслідуванні.

Крім того, концерн Лісіна, як з'ясували розслідувачі, співпрацював і з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ.

""НЛМК" постачав сталь "Науково-виробничому об'єднанню "Електромашина". Воно виготовляє, з-поміж іншого, бойовий модуль "Охотник".

Електротехнічну сталь від "НЛМК" у 2017 році отримав і "Марійський машинобудівний завод". Він працює над розробкою зенітних систем", - заявляють "Схеми".

Зазначається також, що у металургійній імперії Лісіна є дочірні компанії в Європі та США. На території Сполучених Штатів працює три компанії, в Індіані та Пенсильванії.

При цьому на запит "Схем" в "НЛМК" не відповіли.

"Схеми" підкреслюють, що проти Володимира Лісіна персональні санкції ввели лише в Австралії.

США, Британія, Євросоюз та Україна досі не застосували щодо нього санкцій, на відміну від інших великих бізнесменів РФ.

"Схеми" звернулися до уповноважених органів цих країн із проханням це пояснити. В РНБО України зазначили, що наразі не отримували пропозицій про введення санкцій щодо Лісіна від уповноважених на це законом органів", - йдеться у розслідуванні.

Водночас у уряді Британії зазначили, що не коментують свої можливі майбутні рішення щодо санкцій.

Схоже відповіли і в Єврокомісії - не коментують формування списків публічно, бо це "процес, який відбувається в умовах конфіденційності". Відповідь від уповноваженого органу США буде оприлюднена відразу після отримання, додають журналісти.

Економічна правда