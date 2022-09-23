Запад заморозил до 500 миллиардов долларов российских активов – Шмыгаль

Страны Запада заморозили российские активы на сумму от 300 до 500 миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время пресс-брифинга.

По его словам, Украина лоббирует принятие нового международного соглашения для конфискации этих активов.

"Мы также обсуждаем вопрос изменения национальных законодательств партнеров для такой конфискации в пользу Украины. Агрессор должен заплатить свою цену, а его средства стать основным ресурсом для нашего масштабного восстановления", – добавил глава правительства.

Шмигаль подчеркнул, что долгосрочное восстановление Украины будет стоить сотни миллиардов и его не должны финансировать ни украинские налогоплательщики, ни налогоплательщики партнеров. Масштабное восстановление должно происходить на российские средства.

По словам премьера, во время встреч с лидерами стран-партнеров на полях ООН он получил заверения в безоговорочной поддержке Украины, несмотря на последние провокационные шаги России.

Также Украина с союзниками работает над продлением зернового соглашения, демилитаризацией ЗАЭС, дополнительным бюджетным финансированием, планом восстановления и новыми санкциями против России.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Украина лоббирует в Генеральной ассамблее ООН принятие резолюции, которая станет основой для создания международного механизма компенсации, который может привести к аресту российских государственных активов за рубежом на сумму до 300 млрд долларов.

Еврокомиссия, Всемирный банк и Кабинет Министров в сотрудничестве с партнерами оценивают, что текущая стоимость реконструкции и восстановления Украины составляет 349 миллиардов долларов.

Украина хочет добиться от России репараций в 300 миллиардов долларов из-за ущерба, нанесенного полномасштабным вторжением.

Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины вследствие начавшейся Россией войны достигает 114,5 млрд долларов на 5 сентября.





