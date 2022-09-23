Налоговая реформа "10-10-10": на Банковой назвали сроки готовности окончательного варианта

В Офисе президента идет обсуждение концепции налоговой реформы "10-10-10", финальный вариант может быть готов за два месяца.

Об этом рассказал заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма в интервью LB.ua.

"Все будет наработано в течение ближайших двух месяцев и будут приняты: а) решения; б) сроки внедрения этой модели", - сказал чиновник.

Шурма рассказал, что от президента получили задачу улучшить условия ведения бизнеса в Украине.

"Учитывая это, мы готовим и предлагаем разные варианты. То есть стратегическая задача Президента сделать страну инвестиционно привлекательной, в частности с точки зрения налогов, сделать все прозрачным, убрать теневые потоки. И мы нарабатываем разные варианты", – объяснил заместитель председателя ОП.

По словам Шурмы, сейчас идет работа внутри разных групп, обсуждение с бизнесом и различными институтами внутри власти, скоро начнется обсуждение с международными партнерами.

"Если мы видим, что эта модель принимается всеми, начнется законодательный процесс. Если необходимо будет откорректировать эту модель по итогам обсуждения, то, безусловно, мы ее откорректируем", – сказал Шурма.

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Он заявил, что каркас реформы разработан "до мельчайших деталей" и главная задача – достичь консенсуса внутри страны и получить согласие международных партнеров.

Только после этого законопроект будут вноситься в Верховную Раду.

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Напоминаем:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховную Раду инициатива налоговой реформы "10-10-10" не доходила - сейчас "эта история больше о том, кто кого перекричит, а не о реальной реформе".

В Украине обсуждается проект налоговой реформы, предусматривающий единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%.

В случае, если бы предложенную Офисом президента налоговую реформу под названием "10-10-10" ввели с 1 января этого года, бюджет бы по меньшей мере потерял 340 млрд грн поступлений.