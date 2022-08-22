Налоговая реформа "10-10-10": сколько может потерять бюджет

В случае, если бы предложенную Офисом президента налоговую реформу под названием "10-10-10" ввели с 1 января этого года, бюджет бы по меньшей мере потерял 340 млрд грн поступлений.

Об этом говорится в статье ЭП.

Так, по собственным расчетам ЭП, при таком сценарии в январе-июне поступления от налога на прибыль предприятий были бы меньше на 28,7 млрд грн, от налога на доходы физлиц – на 21,7 млрд грн, от НДС – на 97,24 млрд грн. Итого – 147,68 млрд грн. Если же к этому добавить эффект от отмены ЕСВ, то общие потери составили 337,5 млрд грн.

По расчетам Киевской школы экономики (КШЭ), осуществленным на базе бюджетных показателей 2021 года, реформа может привести к падению доходов госбюджета на 30-40%.

Сами авторы реформы считают, что если бы эта модель была введена с 1 января 2022 года, то доходы сводного бюджета и бюджета Пенсионного фонда снизились бы на 584 млрд грн. При этом годовые расходы бюджета снизились бы на 350 млрд. грн.

Уменьшение поступлений они хотят компенсировать на 186 млрд грн в год благодаря ряду мер, например, повышению экологического налога и ставок НДС для фармпродукции и горючего с 7% до 10%. По расчетам авторов реформы, если бы ее запустили с 1 января, дефицит бюджета и, соответственно, потребности в привлечении дополнительного долгового финансирования выросли бы на 48 млрд грн.

При этом в инвестиционной компании Dragon Capital допускают, что в случае реализации реформы доходы бюджета могут не упасть, но для этого необходим ряд условий. Например, никаких налоговых специальных режимов, оптимизации, сверток и контрабанды.

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Уплата налогов должна будет обязательна для всех, зарплаты – только "белыми", а для олигархов или приближенных к ним секторов экономики не должно быть льгот. Вместе с этим, генеральный директор Dragon Capital и владелец УП Томаш Фиала считает надо вернуть довоенные акцизы и НДС на горючее и ввести 10% налога на покупку валюты импортерами, чтобы снизить вывод средств под фиктивный импорт.

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Напоминаем:

В Украине обсуждается проект налоговой реформы, предусматривающий единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%.