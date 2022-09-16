Арахамия о налоговой реформе "10-10-10": Сейчас эта история больше о том, кто кого перекричит

До Верховной Рады инициатива налоговой реформы "10-10-10" не доходила – сейчас "эта история больше о том, кто кого перекричит, а не о реальной реформе".

Об этом в интервью Forbes Украина заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В Верховную Раду эта инициатива не доходила. Нет ни проектов, ни готовых законопроектов, ни парламентских межфракционных слушаний. Сейчас есть только публичная кампания от авторов этой концепции", - рассказал нардеп.

"С точки зрения маркетинга, это отличная история, она легко продается бизнесу. Как бывший бизнесмен я понимаю преимущества для предпринимателей: все просто, разумеется, не слишком больше, чем цена "схематоза" для уклонения. И как бизнесмен я бы ее поддержал.

Основной вопрос: за чей счет она будет реализована? Сейчас минимальный дефицит бюджета в следующем году – $38 млрд в год.

Кто будет покрывать дополнительный дефицит в несколько миллиардов долларов от недополученных налогов? Инициаторы реформы считают, что этот провал в бюджете выравнивается за счет того, что бизнес будет больше работать в белом. Но сейчас это все на уровне предположений, конкретных расчетов нет", – добавил он.

"Будем реалистами, эту историю нужно продавать не столько парламенту, сколько нашим международным партнерам, которые сейчас дают деньги на поддержку экономики. Во время войны найти обоснование этого невозможно. После войны это тоже будет сложно, поскольку появятся новые статьи расходов на восстановление городов, инфраструктуры и т.п.

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Здесь нужна конкретная дискуссия с расчетами, возможными рисками и тому подобное", - отметил Арахамия.

По его словам, сейчас эта история "больше о том, кто кого перекричит, а не о реальной реформе".

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Напоминаем:

В Украине обсуждается проект налоговой реформы, предусматривающий единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%.

В случае, если бы предложенную Офисом президента налоговую реформу под названием "10-10-10" ввели с 1 января этого года, бюджет бы по меньшей мере потерял 340 млрд грн поступлений.

Экономическая правда