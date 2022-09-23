Американский производитель алюминиевых банок Ball продал бизнес в РФ за $530 миллионов

Американский производитель упаковки Ball Corporation, занимавший 70% выпуска алюминиевых банок для напитков на российском рынке, продал свой российский бизнес местной группе "Арнест" за 530 млн дол.

Об этом говорится в заявлении Ball Corporation.

В сообщении Ball Corporation отмечается, что покупатель приобрел "весь российский бизнес" компании, в релизе российской группы указывается, что в периметр сделки вошли три завода - в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.

Как пишет Forbes Russia, консолидированная выручка российских заводов Ball в 2021 году составила 43,8 млрд рублей, EBITDA – 11,3 млрд рублей. На заводах компании работает более 900 человек.

При этом доля Ball Corporation на внутреннем рынке России составляла в 2021 году около 70%.

Ball Corporation, кроме выпуска алюминиевых банок, занимается производством товаров для дома и личной гигиены. В марте 2022 года корпорация решила уйти с российского рынка. Президент и главный исполнительный директор Ball Дэн Фишер назвал соглашение "решением, которое лучше всего обеспечивает будущее коллег и активов Ball в России".

Напомним:

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Экономическая правда