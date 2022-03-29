Американский производитель алюминиевых банок решил уйти из России

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Американская корпорация Ball, производящая алюминиевые банки, объявила о решении покинуть Россию.

Об этом идет речь в сообщении на сайте корпорации.

"Ball Corporation глубоко обеспокоена войной в Украине. В дополнение к объявленной на прошлой неделе приостановке будущих инвестиций в России мы приняли решение немедленно сократить операции на трех наших производственных предприятиях в России и добиваемся продажи нашего российского бизнеса новому владельцу", – заявили в компании.

В 2021 году на ее российский бизнес пришлось примерно 4% общей чистой выручки и 8% общей операционной прибыли компании.

Кроме того, в 2021 году заводы Ball в России произвели около 5% от 112,5 млрд ее мировых поставок банок для напитков.

Ball Corporation поставляет клиентам инновационные алюминиевые упаковочные решения для напитков, товаров личной гигиены и товаров для дома, а также аэрокосмические и другие технологии и услуги, в первую очередь для правительства США.

В Ball Corporation и ее дочерних компаниях работает 24,3 тыс. человек по всему миру.

Экономическая правда