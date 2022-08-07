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Производитель алюминиевых банок Ball оценил убытки из-за выхода из РФ в 435 миллионов долларов

Воскресенье, 7 августа 2022, 12:25 - Алексей Павлыш
 
getty images

Американская корпорация Ball, производящая алюминиевые банки, из-за решения о выходе с российского рынка терпит убытки на $435 млн.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2 квартал 2022 года.

"Из-за войны в Украине компания ранее объявила о намерении приостановить будущие инвестиции в России и занимается продажей своего российского бизнеса.

Ball провела анализ ожидаемого возмещения денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов и зафиксировал ущерб от обесценения в размере $435 млн", - заявила компания.

В 2021 году на ее российский бизнес пришлось примерно 4% общей чистой выручки и 8% общей операционной прибыли компании.

Кроме того, в 2021 году заводы Ball в России произвели около 5% от 112,5 млрд ее мировых поставок банок для напитков.

В России Ball принадлежат три завода по производству алюминиевых банок: в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.

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Напомним:

Ранее американская корпорация Ball, производящая алюминиевые банки, объявила о решении покинуть Россию.

Экономическая правда

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