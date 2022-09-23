В РФ ритейлеры допродают остатки импортного алкоголя: ассортимент сократился на 40-95%

В РФ крупные ритейлеры, чей ассортимент импортного алкоголя уже сократился на 40-95% год к году, ждут вымывания с полок до половины остатков в ближайшие три месяца и роста цен.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что ассортимент импортного алкоголя в федеральных сетях за июнь-август сократился на 40-95% из года в год в зависимости от категории, а в ближайшие три месяца может уменьшиться еще на 40-50%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний розничной торговли.

По данным АККОРТ, импорт алкогольных напитков в крупных сетей за этот период снизился на 60-100%.

В частности, полностью прекратились поставки игристых вин региона Шампань, на 70% упал импорт виски, на 60% - французского коньяка и импортного пива. На этом фоне закупочные цены на импортное спиртное с февраля выросли на 27-40%, а по отношению к позициям - на 70%, говорят в АККОРТ.

Импорт алкоголя в Россию снижается с началом полномасштабной войны в Украине и новой волны санкций.

"По итогам первого полугодия ввоз всех крепких напитков сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски – почти на 50%, до 11,8 млн л.

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США в рамках санкций полностью запретили отгрузку спиртного в РФ, а ЕС - на алкоголь дороже €300 за единицу. Ряд компаний сами остановили поставки или ушли с рынка", - говорится в сообщении.

Профильная ассоциация обратилась к правительству РФ с просьбой включить ряд алкогольных брендов в список разрешенных к так называемому параллельному импорту.

Напомним:

В РФ дорожает иностранный алкоголь: цены на него растут быстрее, чем другие категории продуктов.

По итогам первого полугодия 2022 года импорт крепкого алкоголя в РФ в результате санкций сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски – почти на 50%, до 11,8 млн л.

Экономическая правда