В России дорожает иностранный алкоголь: цены выросли до 70%

В РФ дорожает иностранный алкоголь: цены на него растут быстрее, чем другие категории продуктов.

Об этом пишет российское издание "Сирена" со ссылкой на проект "Цены сегодня".

Так, в Москве шведская водка Absolut 500 мл подорожала на 46%, а виски Jim Beam 700 мл – на 38%.

При этом стоимость элитного виски The Macallan Sherry Oak двенадцатилетней выдержки изменилась еще сильнее – он подорожал на 70%.

Отмечается, что алкоголь производства РФ почти не изменился в цене. Водка "Зеленая марка" с февраля по июль стала дороже на 2%.

Напомним:

По итогам первого полугодия 2022 года импорт крепкого алкоголя в РФ в результате санкций сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски – почти на 50%, до 11,8 млн л.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда