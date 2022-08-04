В России дорожает иностранный алкоголь: цены выросли до 70%
Четверг, 4 августа 2022, 11:15 -
В РФ дорожает иностранный алкоголь: цены на него растут быстрее, чем другие категории продуктов.
Об этом пишет российское издание "Сирена" со ссылкой на проект "Цены сегодня".
Так, в Москве шведская водка Absolut 500 мл подорожала на 46%, а виски Jim Beam 700 мл – на 38%.
При этом стоимость элитного виски The Macallan Sherry Oak двенадцатилетней выдержки изменилась еще сильнее – он подорожал на 70%.
Отмечается, что алкоголь производства РФ почти не изменился в цене. Водка "Зеленая марка" с февраля по июль стала дороже на 2%.
Напомним:
По итогам первого полугодия 2022 года импорт крепкого алкоголя в РФ в результате санкций сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски – почти на 50%, до 11,8 млн л.
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Экономическая правда