Импорт крепких напитков в РФ из-за санкций упал на 35%

По итогам первого полугодия 2022 года импорт крепкого алкоголя в РФ в результате санкций сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски – почти на 50%, до 11,8 млн л.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные участников рынка.

При этом официальная статистика внешней торговли не публикуется с весны.

"Наиболее заметно, по данным участников рынка, в первой половине года снизился импорт виски - 48,4%, до 11,8 млн л год к году. Ввоз коньяка и бренди сократился на 11,3%, до 9,02 млн л, ликеров - на 36,6%, до 2,25 млн л, джина - на 26,6%, до 874,05 тыс л, водки - на 41,7%, до 965,5 тыс л.

Импорт текилы, фруктовых дистиллятов и других категорий снизился на 34,5%, до 4,83 млн л. Почти не изменились поставки рома, сократившись всего на 1,8%, до 2,89 млн л год к году", - говорится в статье.

Отмечается, что в марте участники рынка предполагали снижение импорта алкоголя в Россию на 20-40% из-за начала вторжения России в Украину.

США в рамках санкций против РФ запретили отгрузку всего спиртного в страну, а ЕС - поставки алкоголя дороже €300 за единицу товара.

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Глобальные компании – Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's) и другие – приостановили продажу или объявили о выходе из РФ.

Экономическая правда