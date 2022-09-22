"Зерновая инициатива": четвертое зафрахтованное ООН судно следует в Афганистан

Мининфраструктуры

Четвертое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно в четверг покинуло Одесский порт и перевозит украинскую пшеницу в Афганистан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Балкер BC VANESSA, зафрахтованный ВПП ООН, покинул Одесский порт с 30 тыс. тонн пшеницы на борту.

Отмечается, что балкер прибудет в порт в Пакистане, где пшеница будет разгружена и доставлена жителям Афганистана.

Население этой страны в настоящее время страдает от продовольственного кризиса.

BC VANESSA – это одно из 7 судов, которые сегодня вывезли из портов Большой Одессы 107,5 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Всего со старта реализации "зерновой инициативы" из украинских портов отправились 192 судна. Всего в страны Азии, Европы и Африки уже экспортировали 4,38 млн. тонн агропродукции.

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Напоминаем:

В среду, 21 сентября, в рамках "зерновой инициативы" еще 8 судов вышли из портов Большой Одессы.

В рамках "зерновой инициативы" во вторник, 20 сентября, из украинских портов вышли еще 8 судов с агропродукцией, экспорт продовольствия превысил более 4 миллионов тонн.

Экономическая правда





