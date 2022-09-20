Украина экспортировала более четырех миллионов тонн зерна в рамках "зерновой инициативы"
В рамках "зерновой инициативы" во вторник, 20 сентября, из украинских портов вышли еще 8 судов с агропродукцией, экспорт продовольствия превысил более 4 миллионов тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Отмечается, что 8 судов портов из 195,7 тыс. тонн агропродукции на борту вышли из портов "Одесса" и "Черноморск".
От причалов Одесского порта вышли балкеры PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S. Из порта Черноморск – суда APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.
Также сегодня ошвартован к причалу Одесского порта балкер BC VANESSA – четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Балкер загрузят 30 тыс. тонн пшеницы, которая будет доставлена в Афганистан.
В Мининфраструктуры подытожили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,1 млн тонн агропродукции.
Всего из украинских портов вышли 177 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.
Напомним:
Президент РФ Владимир Путин вновь повторил свой тезис о том, что якобы лишь 3% всех поставок в рамках продовольственного соглашения поставлено нуждающимся странам - ранее в МИД и Мининфраструктуры опровергли эти заявления Путина. А ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.