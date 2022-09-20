Украина экспортировала более четырех миллионов тонн зерна в рамках "зерновой инициативы"

В рамках "зерновой инициативы" во вторник, 20 сентября, из украинских портов вышли еще 8 судов с агропродукцией, экспорт продовольствия превысил более 4 миллионов тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что 8 судов портов из 195,7 тыс. тонн агропродукции на борту вышли из портов "Одесса" и "Черноморск".

От причалов Одесского порта вышли балкеры PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S. Из порта Черноморск – суда APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.

Также сегодня ошвартован к причалу Одесского порта балкер BC VANESSA – четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Балкер загрузят 30 тыс. тонн пшеницы, которая будет доставлена в Афганистан.

В Мининфраструктуры подытожили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,1 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 177 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

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Напомним:

Президент РФ Владимир Путин вновь повторил свой тезис о том, что якобы лишь 3% всех поставок в рамках продовольственного соглашения поставлено нуждающимся странам - ранее в МИД и Мининфраструктуры опровергли эти заявления Путина. А ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.