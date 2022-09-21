"Зерновая инициатива": еще восемь судов вышли из украинских портов

В среду, 21 сентября, в рамках "зерновой инициативы" еще 8 судов вышли из портов Большой Одессы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"21 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 8 судов из 170,3 тыс. тонн агропродукции в направлении стран Азии и Европы.

От причалов Одесского порта отошли балкеры DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR, из порта Черноморска – SWIMMER, CENK M, а из порта "Южный" – MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY", - говорится в сообщении.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,27 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 185 судов с продовольствием в страны Азии, Европы и Африки.

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Напомним:

В рамках "зерновой инициативы" во вторник, 20 сентября, из украинских портов вышли еще 8 судов с агропродукцией, экспорт продовольствия превысил более 4 миллионов тонн.

Экономическая правда