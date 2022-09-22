Спрос на электрокары и гибриды в Украине растет: как изменились предпочтения украинцев

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Спрос на автомобили с традиционными двигателями в Украине сокращаются, доля авто с гибридными и электродвигателями растет.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Отмечается, что еще восемь месяцев 2022 года в Украине было реализовано 24,4 тыс. новых легковых автомобилей. Большинство из них (57%) оборудованы энзоновыми двигателями.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., часть бензиновых авто в структуре рынка уменьшилась на 5%.

Также уменьшились доли дизельных автомобилей (-1%), сейчас в продажах они занимают 24%. А также машин с ГБО, охвативших лишь 1% рынка (-1%).

В то же время процент гибридных авто увеличился процент с 10% до 14%, а электромобилей с 1% до 4%.

Напоминаем:

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В августе в Украине резко упал спрос на подержанные автомобили из-за границы – по сравнению с июлем пополнение автопарка такими авто уменьшилось на 64%.

В августе в Украине было зарегистрировано 507 новых коммерческих автомобилей, что на 15% меньше, чем в предыдущем месяце.

В августе спрос на новые легковые авто в Украине по сравнению с июлем снизился на 20% – украинцы ввезли из-за границы 2,9 тысячи новых авто.