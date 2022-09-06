Спрос на подержанные автомобили среди украинцев резко сократился: топ-5 августа

В августе в Украине резко упал спрос на подержанные автомобили из-за границы – по сравнению с июлем пополнение автопарка такими авто уменьшилось на 64%.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей Укравтопром.

В августе украинцы зарегистрировали 16,6 тысячи подержанных авто, что в три раза меньше, чем в августе прошлого года.

Больше украинских номеров в августе получили авто модели Volkswagen Golf – 987 единиц.

Вторую строчку занимает Renault Megane – 841 растаможенных и зарегистрированных авто.

На третьем месте Volkswagen Passat – 773 автомобиля такой модели получили украинскую регистрацию.

Не дотянули до тройки Skoda Octavia (499 автомобилей) и Ford Focus с результатом 482 единиц.

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Всего за восемь месяцев года украинские номера получили почти 327 тыс. машин, завезенных из других стран.

Это на 9% больше чем в прошлом году и в 13,4 раза больше новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период.

Напоминаем:

В августе в Украине было зарегистрировано 507 новых коммерческих автомобилей, что на 15% меньше, чем в предыдущем месяце.

В августе спрос на новые легковые авто в Украине по сравнению с июлем снизился на 20% – украинцы ввезли из-за границы 2,9 тысячи новых авто.