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Спрос на новые автомобили в Украине несколько снизился: что украинцы выбирали в августе

Четверг, 1 сентября 2022, 15:27 - Анастасия Жарикова

В августе спрос на новые легковые авто в Украине снизился на 20% по сравнению с июлем – украинцы ввезли из-за границы 2,9 тысячи новых авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Спрос по сравнению с августом прошлого года упал почти в три раза.

Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA. Всего было зарегистрировано 750 новых автомобилей марки.

В ассоциации автомобилепроизводителей указывают, что по сравнению с прошлым годом августовская реализация новых Toyota в Украине уменьшилась на 40%. В то же время по сравнению с июлем текущего года спрос на авто этой японской марки вырос на 26%.

Второе место занимает марка RENAULT. Всего было зарегистрировано 206 новых авто, что в шесть раз меньше, чем в августе прошлого года. От июльского количества регистраций французская марка отстала на 21%.

Третье место по количеству регистраций занял немецкий премиальный бренд BMW – 197 автомобилей. Эта марка вошла в топ-3 рейтинга среди покупок украинцами новых автомобилей впервые.

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Бестселлером среди авто в августе стал TOYOTA RAV-4 – кроссовер в августе выбрали 339 покупателей.

Всего с января по август 2022 украинцы приобрели и поставили на учет 24,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напоминаем:

В июле, через месяц после отмены льгот на растаможку импорта, рынок новых легковых автомобилей увеличился более чем на четверть.

Экономическая правда



авто Укравтопром
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