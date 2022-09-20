Станут профнепригодными: Турция отказала пилотам из РФ в обучении на авиатренажерах

Турецкий обучающий центр Turkish Airlines не будет проводить подготовку российских пилотов на тренажерах имитации полета (FSTD).

Об этом сообщает The Insider.

В сообщении Центра отмечается, что из-за ужесточения санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сертифицировавшего все тренажеры FSTD, учебный центр Turkish Airlines вынужден прекратить работу с компаниями из России.

Анонимные источники издания добавили, что любые лица и организации, сотрудничающие с авиакомпаниями из РФ, рискуют попасть во вторичные санкции.

Соответственно, если авиационный обучающий центр в Турции продолжит обучать российских пилотов, EASA может отозвать его сертификат. По словам экспертов, при Turkish Airlines такое решение будут неизбежно принимать и другие учебные центры.

Есть вероятность, что учебный центр Turkish Airlines не будет единственной организацией, которая отказала пилотам российских авиакомпаний в подготовке. Понятно, что есть учебные центры авиакомпаний Ближнего Востока — эти страны пока не присоединились к санкциям, поэтому в каком-нибудь центре Emirates наши пилоты смогут проходить подготовку. Но это дальше и, скорее всего, дороже, если Emirates не будет демпинговать", – рассказал источник.

Именно в Турции российские пилоты проходили обучение на тренажерах, которые после закрытия Европы стали недоступными. И даже при регулярной практике полетов тренажерная подготовка остается для пилотов обязательной.

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Самыми распространенными типами магистральных самолетов семейства Airbus A320 и Boeing B737 в РФ являются тренажеры. С другими типами лайнеров ситуация более сложная.

"На дальнемагистральный тип, такой как Boeing B777, например, у России нет тренажеров. А без обучения даже при наличии пригодных к полетам самолетов B777 летать безопасно на них не получится. Пилоты потеряют квалификацию и без допуска к полету на этих машинах, согласно авиационным правилам РФ", – утверждает эксперт.

Также это относится и к другим видам иностранных самолетов, которые могут остаться без квалифицированных пилотов. К примеру, для новейшего самолета Airbus A350, который есть только в "Аэрофлоте", у России также нет ни одного тренажера.

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