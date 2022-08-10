Крупнейший грузовой авиаперевозчик России уволит половину пилотов

Группа "Волга-Днепр" - крупнейшая грузовая авиагруппа России - сократит в принадлежащих ей авиакомпаниях AirBridgeCargo и "Атран" более 200 пилотов, летающих на "боингах".

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к группе.

Компания сохранила всего несколько экипажей на случай, если она получит разрешение от Минтранса РФ на возвращение самолетов иностранным лизинговым компаниям.

Всего на начало года, по данным РБК, в AirBridgeCargo работало более 300 пилотов, в "Атране" – около 110.

"Волга-Днепр" – крупнейшая грузовая авиагруппа России. В начале 2022 года она занимала 51% российского рынка авиационных грузоперевозок.

В настоящее время группа "Волга-Днепр" продолжает полеты на российских самолетах Ан-124 и Ил-76.

"Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] - вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота", - сказал представитель компании ответ на вопрос об увольнении пилотов.

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Пилоты начали уходить из группы с начала весны 2022 года: часть по собственному желанию, другая – по согласию с работодателем, говорит источник РБК.

Бизнес "Волга-Днепр" был направлен на глобальный рынок грузоперевозок: в 2019 году на международные рейсы AirBridgeCargo приходилось 99,8% всех перевозок, у "Волга-Днепр" – 98,6%, у "Атрана" – 65% (последние доступны данные Росавиации и Транспортной клиринговой палаты).

Но после начала войны в Украине 24 февраля деятельность группы резко сократилась.

В марте пресс-служба группы сообщила, что AirBridgeCargo и "Атран" приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.

Экономическая правда