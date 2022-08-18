Половина авиадиспетчеров РФ находятся в простое

Около половины работающих в России авиадиспетчеров находятся в частичном простое, - речь идет о 15 тысячах специалистов.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на письмо в генпрокуратуру РФ Федерального профсоюза авиадиспетчеров.

В письме ФПАД просит проверить подведомственную министерству транспорта "Госкорпорацию по воздушному движению". По мнению профсоюза, компания сокращает персонал и вводит простое или неполное рабочее время для экономии фонда оплаты труда.

Однако в Генпрокуратуре нарушений и оснований для проверки пока не видят. Такой же ответ ФПАД ранее предоставили в ФСБ.

По информации профсоюза, "Госкорпорация по организации воздушного движения" испытывает трудности с начала пандемии коронавируса, когда она потеряла до 60 процентов доходов из-за снижения авиаперевозок.

Следующим ударом для отрасли явилось полномасштабное вторжение России в Украину и закрытие российского неба для самолетов западных стран. Поэтому доходы от обслуживания российских перевозчиков покрывают не более шестой части расходов, заявлял профсоюз авиадиспетчеров в мае.

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