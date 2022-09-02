Правительство поддержало санкции против сотен связанных с "Росатомом" лиц и компаний

Кабинет министров поддержал расширение санкций против Росатома и внес в санкционный список более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение было принято в пятницу на заседании КМУ.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, в список попал и советник генерального директора российского Оператора по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП "НО РАО", входит в концерн "Росатом") Ренат Карчаа.

"Именно он вчера выступил в качестве гида по оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС во время визита миссии МАГАТЭ на станцию", - добавил Галущенко. "Вчера весь мир наблюдал, как он проводит экскурсию для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже – подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку".

Государственная корпорация "Росатом" является одним из ключевых субъектов российской экономики и рычагом влияния и давления в вопросах внешней политики государства агрессора.

В то же время, отметим, что согласно закону Украины "О санкциях" ограничительные меры (или изменения к ним) выносятся на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны за представление Верховной Рады, Кабмина, президента, Нацбанка или Службы безопасности. Решение СНБО вводится действие указом президента и утверждается постановлением Верховной Рады.

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