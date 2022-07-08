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Суд заарештував майно "Газпрому" та "Роснєфті" в Україні на 2 мільярди

П'ятниця, 8 липня 2022, 15:06 - Cергій Мельник

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації "Роснефть", "Росатом" та "Газпром".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході оперативно-слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Орієнтовна сукупна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

"Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників "переписати" їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними", – йдеться у повідомленні.

Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.

Економічна правда

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